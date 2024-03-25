Индекс RSBI: Продажи в сегменте малого и среднего бизнеса достигли максимума за последние несколько лет

Продажи товаров и услуг у малого и среднего бизнеса в России достигли исторического максимума. Однако у этого сегмента бизнеса наблюдаются сложности с получением кредитов. Об этом свидетельствуют данные Индекса RSBI за февраль.

С 2020 года ПСБ вместе с «ОПОРОЙ РОССИИ» проводит ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса. Значение Индекса RSBI выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В февральском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1846 компаний сектора МСБ.

Согласно Индексу RSBI, который в феврале вырос до 57 пунктов, показатели сбыта в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) вернулись в зону роста и приблизились к значениям, сопоставимым с высоким уровнем середины 2019 года. Аналитики отмечают, что драйвером роста Индекса стала и компонента кадры — она достигла исторического максимума.

В исследовании говорится, что положительная динамика зафиксирована и у компоненты Инвестиции, которая продолжает расти за счет вложений бизнеса в развитие своей деятельности. Из всех компонент зафиксировано снижение только у Кредитов.

«Возврат Индекса RSBI к историческим максимумам демонстрирует как наличие благоприятных условий для ведения бизнеса, так и потенциал для его дальнейшего развития, включая выход на новые направления деятельности, что подтверждается значительным ростом показателей продаж и инвестиций. Вместе с тем, опросы предпринимателей свидетельствуют о постепенном охлаждении спроса на заемное финансирование в сегменте МСБ. В этой связи можно ожидать, что при сохранении высокой ключевой ставки вопрос доступности кредитования предпринимателей как на оборотные, так и на инвестиционные цели будет приобретать большую актуальность и оказывать негативное влияние на деловую активность в сегменте в целом», — рассказал старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов. Его цитирует пресс-служба банка.

Также в исследовании говорится, что у МСБ повышен оптимизм в части сбыта, а также улучшился фактический найм персонала. В микробизнесе деловая активность повышается с декабря исключительно за счет ожиданий: планов по расширению штата и повышению доступности финансирования. Значительный рост деловой активности, несмотря на небольшое снижение его темпов, демонстрирует средний бизнес. Рост ожиданий по выручке и инвестициям оказался нивелирован меньшей активностью в кредитовании и сложностями с фактическим наймом.