«ОПОРА РОССИИ» расскажет, как увеличить свой доход в 2 раза

9 декабря комитет по страхованию Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» познакомит предпринимателей с инструментами для максимизации личного дохода и дохода компании.

Топовые спикеры 9 декабря расскажут новосибирским бизнесменам, как увеличить свой доход в 2 раза, используя новейшие инструменты.

Организатором мероприятия выступит руководитель комитета по страхованию НОО «ОПОРА РОССИИ», директор страховой компании ПАО «Энергогарант» Марина Синицына, которая представит участникам встречи алгоритм увеличения дохода с помощью страхования.

В ходе встречи предприниматели смогут познакомиться с самыми передовыми идеями для саморазвития и развития собственного дела, получат в свои руки все инструменты для максимизации личного дохода и дохода компании, а также увеличат свои возможности за счёт новых связей с другими участниками встречи и опытными бизнес-наставниками.

Выступление генерального директора девелоперской компании «Отелит» Евгения Буденюка будет посвящено теме получения дохода от коммерческой недвижимости, а руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири NIELSEN IQ Мария Гаранина поделится с предпринимателями секретами финансового успеха, на основе реального опыта выделившая десять лучших инструментов увеличения дохода.

Спикерами мероприятия также выступят: основатель инвестиционного клуба «Мой первый миллион» Николай Ушаков, директор по развитию ГК «Лама» Вячеслав Антонченко и Вячеслав Дель, основатель «Академии предпринимательства Вячеслава Деля».

Встреча состоится 9 декабря в 10.00 в ресторане «Мёд» по адресу: Красноярская, 25 (бизнес-центр «Гринвич»). Заявку на участие можно оставить на сайте или по телефону 8-913-724-00-44.