69% долгов за газ в Новосибирской области приходится на шесть предприятий

21 января в ходе пресс-конференции в ТАСС генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Виктор Квашнев рассказал о платёжной дисциплине потребителей газа в Новосибирской области.

В ходе пресс-конференции в новосибирском центре ТАСС министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что на текущий момент в регионе к системе газоснабжения подключены 143 тысячи домовладений и в планах правительства региона до 2025 года подключить к ней ещё 60 тысяч.

На этом фоне особенно важно снижать долги перед поставщиками газа, так как подразделения «Газпрома» более интенсивно вкладываются в газификацию тех субъектов РФ, где поставки «голубого топлива» оплачиваются регулярно и максимально полно. В этом плане Новосибирская область демонстрирует положительную динамику.

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Виктора Квашнева, в 2021 году задолженность за газ в целом по региону снизилась на 12,6% к уровню 2020 года и составила 921, 6 миллиона рублей. При этом должников-домовладений на территории области порядка 8-9 тысяч и эта цифра стабильно сохраняется на протяжении ряда лет даже с учётом постоянного прироста общего числа абонентов. А доля физических лиц в объёме общей задолженности составляет около 4%.

Большая часть долгов по газу в Новосибирской области приходится на теплоснабжающие организации. Так, всего шесть компаний имеют совокупную долю задолженности за газ в 69,3% от областной: ФГУП «УЭВ» (Академгородок), ФГУП «Энергетик» (ВАСХНИЛ), МУП «КБУ» (Бердск), ООО «СибТЭК» (Линёво), а также ООО «Генерация Сибири» и ООО «Сибирская теплоснабжающая компания» (Первомайский район). На 1 января 2022 года крупнейший долг в 184,3 миллиона рублей приходится на ФГУП «Энергетик».

Напоминаем, что в ходе пресс-конференции министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов также обозначил три меры поддержки, которые могут помочь жителям подключить к газовой трубе свой дом. Одной из них является целевой льготный кредит, которым может воспользоваться абсолютно любой житель области. Кредит на газификацию выдаёт Левобережный банк, а 75% ставки по такому кредиту компенсируется из областного бюджета.