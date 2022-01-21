В министерстве ЖКХ Новосибирской области обозначили три меры поддержки для газификации жилья

21 января в ходе пресс-конференции в ТАСС министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов рассказал, как регион помогает жителям газифицировать свои дома.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, общаясь с представителями СМИ в новосибирском пресс-центре ТАСС, рассказал о планах властей региона по увеличению объёмов газификации к 2025 году. По его словам, к этому сроку в Новосибирской области должны подключить к системе газоснабжения 60 тысяч абонентов. Притом, что на текущий момент в области к ней подключены 143 тысяч домовладений.

Денис Архипов также обозначил три меры поддержки, которые могут помочь жителям подключить к газовой трубе свой дом. Одной из них является целевой льготный кредит, которым может воспользоваться абсолютно любой житель области. Кредит на газификацию выдаёт Левобережный банк, а 75% ставки по такому кредиту компенсируется из областного бюджета.

Министр отметил, что в 2021 году таким видом кредита воспользовались 257 заявителей, а выделено из бюджета на компенсацию процентов было порядка 2 миллионов рублей. Но с учётом планового увеличения объёмов подключений абонентов в ближайшие годы субсидирование этой статьи бюджета также будет увеличено. По словам чиновника «проблем с этим нет».

Денис Архипов напомнил, что многодетные семьи также имеют возможность использовать для подключения к системе газоснабжения средства материнского капитала, а в настоящее время в регионе готовится областной законопроект, который позволит оказывать адресную поддержку для газификации отдельных домовладений. Министр выразил уверенность, что в ближайшей перспективе этот законопроект будет вынесен на общественное обсуждение.

Напомним также, что председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив в ходе итоговой пресс-конференции 2021 года высказал мнение, что большим подспорьем для региона могла бы стать газовая концессия. Также в настоящий момент федеральное правительство рассматривает предложение депутатов Заксобрания о возможности использования для газификации региона средств, высвободившихся в результате реструктуризации бюджетных кредитов.