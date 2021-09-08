В Первомайском районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за долгов частной котельной за газ. Решение было принято в связи с угрозой нарушения стабильного теплоснабжения.

Решение о введении режима повышенной готовности в Первомайском районе города из-за долгов за газ частной котельной ООО «Сибирская теплосетевая компания» (ООО «СТК») принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В котельной ООО «СТК» на улице Приграничной кончились основное и резервное топливо

«Поставщик природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» расторг договорные отношения с ООО «СТК» в связи с образовавшейся задолженностью за потребленный газ», — уточнятся в сообщении.

Под угрозу ограничения теплоснабжения попадают 111 объектов: 39 многоквартирных жилых домов, 63 индивидуальных жилых дома, два детских сада, столько же лечебных учреждений — отделение реабилитации кардиобольных ГБУЗ НСО «ГКБ № 19», а также Новосибирский областной клинический противотуберкулезный диспансер № 7. Без тепла также могут остаться «Центр дополнительного образования «Лад», «Детская школа искусств № 27», военно-патриотический клуб «Чайка», «Дом молодёжи», МКП «ПАТП № 4» и магазин.

В связи с этим с 8 сентября органы управления городского звена переведены в режим «Повышенная готовность», чтобы не допустить срыва стабильного прохождения отопительного сезона. В их числе — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирска, муниципальная аварийно-спасательная служба МКУ Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» и другие.

Напомним, накануне режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе Новосибирска из-за износа котельной на улице Хилокской. Ее должны отремонтировать до начала отопительного сезона, чтобы не оставить новосибирцев без тепла.