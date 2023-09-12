Просроченная дебиторская задолженность населения Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай в августе текущего года сократилась на 12,5 млн рублей. Перед началом отопительного сезона долги за потребленный газ погасили более 24 тысяч абонентов. Информацией об этом поделилась пресс-служба «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Снижения уровня задолженности удалось достичь за счет комплексной работы поставщика по улучшению платежной дисциплины. Часть потребителей оплатили счета после получения уведомлений о предстоящем отключении от газоснабжения. Газоснабжение около 1,5 тысяч абонентов было приостановлено, 557 из них оплатили задолженность, подача газа им восстановлена.

В то же время, на 1 сентября просроченная дебиторская задолженность за га абонентов-физических лиц остается высокой — 191,9 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» настоятельно рекомендует накануне отопительного сезона оплатить задолженность и в дальнейшем соблюдать платежную дисциплину, чтобы в период холодов пользоваться газом без ограничений.

Для удобства абонентов поставщик газа предлагает воспользоваться дистанционными сервисами оплаты. Произвести оплату, просмотреть начисления или передать показания счетчика можно через «Личный кабинет» на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» или в мобильной версии «Мой газ». Также оплачивать газ дистанционно можно с помощью платежных интернет-сервисов сторонних организаций.

«Если образовалась задолженность, не надо её накапливать. Следует сразу обратиться к нам и написать заявление о предоставлении рассрочки. Мы идём навстречу нашим потребителям, если они до этой ситуации добросовестно платили за газ», — отметила заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Оксана Ильина.