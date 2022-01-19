Основанная в Новосибирске сеть автосервисов планирует в 2022 году открыть еще 45 станций

Александр Резников
 
Миниатюра для: Основанная в Новосибирске сеть автосервисов планирует в 2022 году открыть еще 45 станций
Фото: аккаунт сети FIT Service в Facebook

Компания FIT SERVICE подвела итоги 2021 года и анонсировала планы по развитию в 2022 году.

Основанная в Новосибирске сеть автосервисов FIT SERVICE по итогам 2021 года получила 5,6 миллиардов рублей выручки, что на 41% выше аналогичных показателей 2020 года. Об этом сообщили в самой компании.

«В 2021 году нам удалось вырасти на 41% до 5,6 миллиардов рублей выручки, учитывая, что план роста закладывался на уровне 30% до 5,2 миллиардов рублей. За прошедший год сеть пополнилась 47 новыми станциями, а в планах на текущий год открыть еще 45 автосервисов. В 2022 году мы планируем рост выручки до 7 миллиардов рублей», — прокомментировал директор и сооснователь сети FIT SERVICE Данил Соловьев.

Cеть автосервисов FIT SERVICE была открыта в 2008 году. Сегодня компания включает 281 автосервис на территории России и Казахстана в 140 городах. Основным собственником FIT SERVICE является дистрибьютор запчастей ROSSKO, основанный новосибирским бизнесменом Сергеем Кизеевым. Подробнее о пути FIT SERVICE на рынке можно прочитать в материале по ссылке.

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