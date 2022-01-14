В Новосибирске объявлен режим «чёрного неба»

Западно-Сибирский гидрометцентр объявил о режиме неблагоприятных метеоусловий в Новосибирске. Городским предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов до утра субботы, 15 января.

Западно-Сибирское УГМС сообщило об ухудшении метеорологических условий в Новосибирске. По данным ведомства, в период с 13 по 15 января они будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей.

В связи с этим с 15 часов 13 января до 10 часов 15 января в городе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Городские власти порекомендовали предприятиям в этот период сократить количество выбросов.

«Режим чёрного неба» в эти дни также объявлен в Кузбассе, там он продлится до 18 часов 15 января. Кроме того, накануне сообщалось о неблагоприятных метеоусловиях в Томской области.

Напомним, в декабре новосибирский Искитим был назван в числе городов России с наиболее загрязнённым воздухом, которые могут войти в федеральный проект «Чистый воздух».