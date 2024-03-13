В республике Алтай объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной стало резкое усиление ветра, скорость которого в горных районах может превышать 30 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.

Главное управление МЧС по республике Алтай в своем ТГ-канале опубликовало сообщение, извещающее о резком и неблагоприятном изменении погоды в регионе. По данным ведомства, на территории республики в течение суток 13 марта будут фиксироваться местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед и метели.

Помимо этого, сообщается о резком усилении ветра — его скорость при порывах может достигать 25-30 метров в секунду, а в высокогорных районах и вовсе, согласно прогнозу, превысит 35 м/с. Спасатели предупреждают водителей о повышенной осторожности на дорогах и соблюдении правил пожарной безопасности.

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