Плотный туман стал причиной задержки вылета нескольких рейсов из омского аэропорта имени Карбышева. Судя по данным на табло воздушной гавани, всего задержки коснулись восьми рейсов.

Омский аэропорт накрыло туманом, сообщило информагентство ТАСС. Из-за неблагоприятной погоды несколько рейсов были задержаны или (в случае с прилетами) даже направлены в другие аэропорты. В частности, на данный момент, до полудня или позднее отложен вылет рейсов авиакомпании «Сибирь» в Новосибирск, а также «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» в московские Домодедово и Шереметьево соответственно.

Еще 3 рейса в Москву и два борта, направляющихся в Санкт-Петербург уже смогли покинуть омскую воздушную гавань. Задержка вылета относительно расписания в их случае составляла от одного до пяти часов.

Ранее мы рассказывали, кто займет торговые площади бывших магазинов IKEA в Новосибирске и Омске.