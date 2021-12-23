Искитим Новосибирской области могут включить в федеральный проект «Чистый воздух»

Миприроды РФ выявило 35 городов с наиболее загрязненным воздухом, которые могут войти в федеральный проект «Чистый воздух». Среди них — город Искитим Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Александра Козлова.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, большая часть городов с наиболее загрязненным воздухом находятся на Дальнем Востоке, в Сибири и Урале.

«Предварительно, по результатам экологического мониторинга, мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован. В целом общий перечень появится после утверждения и применения методики», — уточнил Александр Козлов.

Как сообщил глава Минприроды РФ, в предварительный список вошли Ачинск, Лесосибирск, Минусинск — города Красноярского края. Кроме них, стать частью обновленного федерального проекта могут, в частности, Абакан, Барнаул, Иркутск , Кемерово, Искитим и другие. Он отметил, что Минприроды РФ и Росгидромет разработали методику для формирования перечня городов.

«Согласно документу, города включаются в перечень, если уровень загрязнения воздуха фиксировался таким не менее трех лет из пяти последних. До конца февраля направим ее на государственную регистрацию в Минюст», — отметил министр. Он добавил, что список городов будет утвержден распоряжением правительства РФ до 30 июня 2022 года.

Напомним, целью федерального проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. В результате мероприятий объем выбросов в наиболее загрязненных городах должен снизиться не менее чем на 20%. В проекте уже участвуют двенадцать городов, в том числе Красноярск, Норильск, Омск.

Отметим, в середине декабря вице-премьер РФ Виктория Абрамченко доложила президенту России Владимиру Путину о провале федерального проекта «Чистый воздух» в Норильске и Красноярске. В результате экологических мероприятий в Красноярске выбросы в атмосферу снизились меньше, чем на 1%, в Норильске не зафиксировано положительной динамики.