За год смертность от коронавируса в Новосибирской области выросла более чем в 1,5 раза

В Новосибирской области в ноябре 2021 года от COVID-19 скончался 1071 человек. Показатель почти на 60% выше, чем в ноябре 2020 года. Об этом следует из данных Росстата.

Согласно исследованию федеральной службы государственной статистики, в ноябре 2020 года от COVID-19 умерли 680 человек, при этом в двух случаях заболевание не было основной причиной смерти. В ноябре 2021 года в регионе от коронавирусной инфекции скончался 1 071 человек — показатель на 57,5% больше, чем годом ранее.

Отметим, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области сообщал, что в ноябре 2021 года в регионе от COVID-19 умерли 417 человек.

Всего в России в ноябре 2021 года от COVID-19 скончались 80,1 тыс. человек, сообщает Росстат. Еще 7,4 тыс. умерли от других заболеваний. При этом стопкоронавирус.рф уточнял, что от коронавирусной инфекции в стране за месяц умерли почти 36,7 тыс. человек.

В исследовании Росстата сообщается, что в ноябре 2020 года в России скончались 25,1 тыс. человек с выявленным коронавирусом — показатель в три раза ниже, чем в 2021 году.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на утро 11 января в Новосибирской области зарегистрированы 97 658 случаев коронавируса, 68 173 пациента полностью выздоровели, 4 369 человек скончались. За сутки заболевание выявили у 236 пациентов, умерли тринадцать человек.

Напомним, новосибирский ученый назвал предполагаемые даты пятой волны коронавируса. Новый всплеск заболеваемости в регионе может произойти в середине или конце января. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация.