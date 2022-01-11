Ведущий солист балета Новосибирского оперного театра вернулся на работу после увольнения

Ведущий солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) Роман Полковников вернулся в состав балетной труппы.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в НОВАТе, ситуация с ведущим солистом балета театра Романом Полковниковым разрешилась благополучно. 10 января он вернулся на работу в Новосибирский театр оперы и балета.

Напомним, Роман Полковников был уволен из Новосибирского театра в конце октября накануне премьеры — балета «Собор Парижской Богоматери», в котором артист должен был исполнить роль Квазимодо. Спектакль впервые представили на сцене театра в оригинальной версии 1965 года. По мнению новосибирского журналиста Юри Аннова, много лет пишущего о культуре, Полковникова могли «убрать» как неудобного сотрудника.

Возращение артиста активно поддержал художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский, генеральный директор театра Ара Карапетян и руководитель балета Леонид Сарафанов, приветствовавший возвращение артиста в состав балетной труппы.

«В январе нас ждет замечательное событие. На сцену вновь выйдет артист, без которого сегодня трудно представить наш балет. Это Роман Полковников, вернувшийся в театр», — отметил Леонид Сарафанов.

21 января артист станцует партию Солора в балете «Баядерка», а 27 января выйдет в дуэте с Анжелиной Воронцовой в балете «Собор Парижской богоматери».

«Я не большой любитель говорить. Я солист балета и привык танцевать, а не произносить речи. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто в это время меня морально поддержал. Моих зрителей, руководство балетной труппы, Леонида Сарафанова, художественного руководителя театра Дмитрия Юровского, генерального директора театра Ару Арамовича Карапетяна и Владимира Абрамовича Кехмана, который раскрылся для меня с иной стороны, как человек внимательный и чуткий. И своих родных, которым смог помочь в эти непростые для них дни. Я вернулся. Активно репетирую и приглашаю всех 21 января на «Баядерку» в которой я выйду на родную для меня сцену и, надеюсь, порадую своих зрителей. Еще раз спасибо всем!», — прокомментировал свое возвращение Роман Полковников.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, что Новосибирский театр оперы и балета заключил контракт со своим бывшим художественным руководителем Владимиром Кехманом на постановку балета «Конек-Горбунок». Премьера спектакля запланирована 9 и 10 апреля 2022 года.