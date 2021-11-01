Новосибирский оперный театр накануне нашумевшей премьеры покинул солист балета

Из Новосибирского оперного театра уволен ведущий солист балета Роман Полковников. Артист так и не выступил в премьерной постановке «Собор Парижской Богоматери», где должен был сыграть Квазимодо.

Об увольнении ведущего солиста Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Романа Полковникова сообщает НГС.

«Ситуация непростая. Я уже уволен, меня рассчитали. Получается, я ушел в никуда. Пока больше ничего не могу сказать», — рассказал изданию артист.

31 октября Роман Полковников должен был исполнить партию Квазимодо в премьере спектакля «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети, однако покинул театр за день до планируемого выступления.

По мнению новосибирского журналиста Юри Аннова, много лет пишущего о культуре, Полковникова могли «убрать» как неудобного сотрудника.

Получить комментарий в пресс-службе театра на момент публикации не удалось.

Роман Полковников родится 25 января 1987 года в Кемерове. В 2005 году окончил Новосибирское государственное хореографическое училище, тогда же вошёл в труппу Новосибирского театра оперы и балета.

«Собор Парижской Богоматери» демонстрируется в Новосибирском театре оперы и балета в классической версии 1965 года. В мае театр заключил соглашение с балетом Ролана Пети, благодаря чему получил право использовать либретто и хореографию оригинала. Стоимость контракта составила 54 тыс. евро (4,6 млн руб.).

Напомним, в конце октября стало известно, что Владимир Кехман покидает должность художественного руководителя Новосибирского театра оперы и балета, на этом посту его сменит музыкальный руководитель и главный дирижер театра Дмитрий Юровский. Также в октябре в театре был назначен новый руководитель балетной труппы, им стал российский танцовщик Леонид Сарафанов.