В Новосибирской области завершено расследование уголовного дело о неуплате налогов, по которому проходит руководитель ООО «Ритейл Центр» Евгений Насоленко. По версии следствия, он уклонился от уплаты более 173 миллионов рублей, используя фиктивные документы.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего руководителя ООО «Ритейл Центр» (бывший оператор магазинов «Лидер экономии» и «Универсамы удачных покупок»), обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путём предоставления заведомо ложных сведений (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в надзорном ведомстве 29 декабря.

Как уточнили «Континенту Сибирь» в областной прокуратуре, речь идёт об известном новосибирском ритейлере Евгении Насоленко, который сейчас проходит процедуру банкротства.

«По версии следствия, руководитель общества в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость организовал изготовление фиктивных документов с подконтрольным юридическим лицом о якобы поставленных его организации товарах», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Как считает следствие, с 30 сентября 2016 года по 1 июня 2018 года обвиняемый завысил суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения. За четвёртый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года ООО «Ритейл Центр» уклонилось от уплаты более 173 млн руб.

За инкриминируемое бизнесмену преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет, отмечают в прокуратуре. Как сообщили с СУ СКР по региону, пока фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, свою вину руководитель организации не признал.

Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде Новосибирска.

Евгений и Виталий Насоленко – основатели продуктовых сетей «Добрянка», «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», а также новосибирских магазинов «Бахетле». В 2018 году «Универсамы удачных покупок» (до ребрендинга использовали бренд «Пятерочка») и магазины «Лидер экономии» были закрыты — часть объектов достались «Марии-Ра». В октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области по требованию коллекторского агентства «Брокер-Консалт» признал братьев банкротами, их общая сумма долга составила около миллиарда рублей.

В отношении Евгения Насоленко введена процедура реализации имущества. В июле доли в его бизнесе достались соучредителю «Нефтебазы «Красный Яр» Игорю Макарову.