Как стало известно «Континенту Сибирь», алтайский ритейлер «Мария-Ра» приобрел часть магазинов новосибирских сетей «Универсамы удачных покупок» и «Лидер экономии» братьев Евгения и Виталия Насоленко. По предварительным данным, сеть заняла минимум 30 площадок, на которых ранее располагались магазины под брендами «Универсамы удачных покупок» и «Лидер экономии».

Как ранее писал «КС», новосибирская компания «Ритейл-Центр», развивающая магазины под брендами «Универсамы удачных покупок» и «Лидер Экономии», еще в начале августа закрыла несколько своих магазинов. Речь шла как минимум о четырех точках сети в Новосибирске — на Большевистской, Восходе, Сухом Логу, ДК Горького. На магазинах висели объявления, что они закрыты «по техническим причинам».

Напомним, что сеть «Универсамы удачных покупок» была основана в 2005 году братьями Евгением и Виталием Насоленко, которые также в настоящее время развивают в регионе магазины «Добрянка» и «Бахетле» (по франшизе). Изначально «Универсамы удачных покупок» носили бренд «Пятерочка», так как новосибирская компания выступала франчайзи московской X5 Retail Group. Впоследствии договор франчайзинга был расторгнут, и магазины в 2010 году сменили вывеску на «Универсамы удачных покупок». В свою очередь X5 Retail Group в настоящее время развивает в Сибири бренд «Пятерочка» самостоятельно.

По данным 2ГИС, оператором «Универсамов удачных покупок» является ООО «Ритейл Центр». Его генеральным директором, по данным ЕГРЮЛ, значится Евгений Насоленко. Однако компания находится в залоге у банка «Зенит», который выступает основным кредитором группы компаний братьев Насоленко. Договор залога был оформлен 26 мая 2017 года и действует вплоть до прекращения всех обязательств перед банком по заключенным кредитным договорам.

В мае 2018 года рассматривался иск о банкротстве ООО «Ритейл Центр» по иску ООО «Успех», однако суд отказал во введении наблюдения в сети, и дело было прекращено. Аналогичное решение суд принял 16 июля по иску ООО «Ренессанс-Косметик».

Как обратил внимание корреспондент «КС», сразу несколько «универсамов удачных покупок» уже сменили вывеску на «Марию-Ра». Двое источников издания на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска и контрагент ритейлера подтвердил эту информацию. ««Мария-Ра» действительно заключила сделку по покупке части магазинов сети «Универсамы удачных покупок»», — пояснил источник издания. «Речь шла исключительно о нерентабельных магазинах. Остальные компания пока оставляет за собой», — продолжает еще один собеседник издания.

Примечательно, что год назад — в ноябре 2017 года в Новосибирской области было 72 магазина сети «Ритейл-Центр»: 19 под брендом «Лидер экономии» и 53 под брендом «Универсам удачных покупок». Такие данные приводит 2ГИС. Из них по состоянию на ноябрь 2018 года закрылось 57 магазинов (79%): 13 «Лидеров» и 44 «Универсама». Как посчитали по запросу «КС» в 2ГИСе, 30 точек (53%) заняли магазины «Мария-Ра» и 1 точку заняла сеть «Ярче!». По остальным 26 площадям у аналитиков компании пока нет точных данных. В 2ГИС отмечают, что многие точки расположены в торговых центрах и, вероятно, никем не заняты, так как закрылись недавно.

Участники рынка не удивлены сложившейся ситуацией, особенно на фоне того, что происходит на рынке с другим крупным местным игроком – ГК «Холидей». «Ситуация в группе компаний широко известна на рынке. На мой взгляд, у сети неэффективный розничный бизнес. Плохие и дорогие локации. Действительно успешные проекты братьев Насоленко — это «Бахетле» и «Добрянка»», — делится мнением глава крупного сибирского продуктового ритейлера на условиях анонимности. Говоря о «Марии-Ра», собеседник «КС» отмечает, что алтайский ритейлер «еще лет пятнадцать тому назад сформировал почти монопольно у себя в регионе эффективную сетку. Заработал большой собственный капитал, который был вложен в недвижимость, причем без кредитов». Таким образом, по прогнозам собеседника «КС», «Мария-Ра», принадлежащая семье Ракшиных, продолжит свою экспансию в Новосибирской области.

В свою очередь коммерческий директор торгового холдинга «Сибирский Гигант» (развивает магазины под брендами «Горожанка», «Мегас», «Гигант») Ольга Занина ранее указывала на то, что у «Марии-Ра» есть большие производственные мощности, начиная от зерна и заканчивая мясной и молочной категорией. «Если этим компания будет интересна новосибирскому потребителю, то думаю, она сможет увеличивать трафик с каждым днем. Однако на сегодня в магазинах сети нет четкого позиционирования на «региональность» производителя. Например, в случае с мясом или молочной продукцией, произведенной на Алтае. Возможно, они еще ищут свой формат», — поясняла в интервью «КС» Ольга Занина.

Комментарии в «Марии-Ра» и в «Ритейл-Центре» на момент публикации получить не удалось.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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