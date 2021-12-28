В цехе шоколадной фабрики под Новосибирском произошло обрушение

В производственном цехе шоколадной фабрики в Бердске произошло частичное обрушение кровли крыши. В результате инцидента никто не пострадал.

Частичное обрушение кровли произошло в производственном здании в Бердске на улице Химзаводская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«В 18.30 (вр.местн.) в оперативную дежурную смену поступило сообщение об обрушении кровли железобетонных плит крыши производственного здания по улице Химзаводская в городе Бердск. На место направлены силы пожарно-спасательного гарнизона МЧС России», — указано в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия задействовано 27 человек и 8 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В ведомстве отметили, что причиной обрушения может являться проведение ремонтно-монтажных работ. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, инцидент произошел в здании фабрики «Шоколадная страна».

ООО «Производственное предприятие Шоколадная страна» (ООО ПП «Шоколадная страна») находится на улице Химзаводская 11/79 в Бердске. По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2002 году, соучредителями являются Андрей Полищук (50% доли компании) и Марина Пастухова. Они также имеют равные доли в ООО «Успех», основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Напомним, в середине декабря в Новосибирске загорелось здание ирландского ресторана «Шемрок» по улице Нарымской. Ранее специалисты потушили пожар на складе производителя мороженого и полуфабрикатов ООО «Русский холод».