На складе производителя мороженого под Новосибирском ликвидирован пожар

Сотрудники МЧС больше 12 часов тушили пожар на складе компании «Русский холод» в новосибирском посёлке Краснообск. Огонь повредил помещение вместе с продукцией, погибших и пострадавших нет.

Пожар в помещении компании «Русский холод» в посёлке Краснообск Новосибирской области произошёл вечером 9 декабря. На предприятии загорелся склад с продуктами питания на площади 2 тыс. кв. м.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, сообщение о ЧП поступило 10:54 по местному времени, открытое горение было ликвидировано в 12:29 по местному времени. Полностью потушить огонь удалось лишь в 00:36 10 декабря (время местное).

«В результате пожара огнём повреждён склад и продукция, хранившаяся на складе», — сообщили в МЧС.

В тушении участвовал 61 человек, в том числе 39 – от МЧС России. Было задействовано 19 единиц техники, в том числе от федерального управления спасательного ведомства – 11 единиц.

Крупнейший в России производитель мороженого и полуфабрикатов ООО «Русский холод» имеет крупные предприятия в Москве и Барнауле. Система дистрибуции компании включает филиалы в 20 российских регионах.

Напомним, в июле в Новосибирске произошёл крупный пожар на территории металлургического завода имени Кузьмина.