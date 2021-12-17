В здании известного новосибирского ресторана потушили крышу

Юлия Моисеева
 
Пожар
Фото: pixabay.com

Вечером 17 декабря в Новосибирске загорелось здание ирландского ресторана «Шемрок» по улице Нарымской. Как рассказали очевидцы, огонь вспыхнул на крыше, после чего дым распространился на все этажи.

О пожаре в здании ресторана «Шемрок» на улице Нарымской в Новосибирске сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Пламя охватило крышу, а дым распространился на все этажи. Люди, находившиеся внутри, вышли на улицу сами», — рассказали они в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».

Учредителем ресторана «Шэмрок» является новосибирский бизнесмен Владимир Истигечев

Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пострадавших нет. Пожарные выехали на место происшествия в 17:51, а в 18:15 открытое горение уже было ликвидировано.

По данным ведомства, горела обрешётка пристройки на площади 15 кв. м и вытяжка на площади 2 кв. м.

Напомним, на днях в Новосибирской области потушили пожар на складе компании «Русский холод».

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