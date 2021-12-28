4,1 млрд рублей направит СГК на модернизацию и ремонт новосибирских ТЭЦ

В 2022 году Сибирская генерирующая компания (СГК) направит 4,1 млрд рублей инвестиций на модернизацию и ремонт ТЭЦ Новосибирской области, сообщает пресс-служба компании.

В 2022 году СГК планирует удвоить объем вложений в модернизацию теплоэлектростанций (ТЭЦ) Новосибирской области. Предварительный объем инвестиций составит 1 млрд 218 млн рублей, когда в текущем году — 641 млн руб.

Как сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, в числе крупных проектов инвестпрограммы — реконструкция электрофильтра котла №11 на ТЭЦ-4 в Калининском районе Новосибирска, завершение обновления систем очистки котлов ТЭЦ-3. ТЭЦ-4 также планирует заменить две нитки паропровода турбоагрегата №11 — труб, по которым пар подается из котла на турбоагрегат.

«Их несвоевременная замена может привести, как минимум, к запрету эксплуатации турбин. Новые трубы из высоколегированной стали должны проработать ближайшие 25 лет», — сообщает пресс-служба СГК.

Отметим, в числе проектов компании — строительство системы возврата сточных вод в производственный цикл на ТЭЦ-4, что позволит исключить сброс ливневых и производственных стоков в городской коллектор. За счет отчистки вода в объеме примерно 177 тыс. куб.м. в год будет возвращаться в промышленный оборот. Уточняется, что в 2022 году в регионе планируется завершение проектирования и начало техперевооружения водогрейного котла №5 на ТЭЦ-5.

«В поддержание основного оборудования пяти станций Новосибирской области СГК в 2022 году потребуется вложить еще 2,9 млрд рублей. На ремонтную компанию СГК направит на 226 млн рублей больше, чем в 2021 году», — сообщает пресс-служба компании.

Теплоэлектростанции выполнят капитальные и средние ремонты на 24 единицах основного оборудования ТЭЦ, в том числе на шести котлоагрегатах, девяти турбоагрегатах установленной мощностью 741 МВт и девяти турбогенераторах мощностью 910 МВт.

Напомним, по данным СГК, в 2021 году отпуск тепловой энергии от пяти ТЭЦ в Новосибирской области оказался максимальным за последние 20 лет. По итогам 11 месяцев текущего года они произвели 11 млн 610 тыс. Гкал – против 9 млн 862 тысяч за аналогичный период прошлого года.