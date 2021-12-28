По данным опроса пользователей популярного сервиса по поиску работы, Новосибирск занял последнюю строчку в рейтинге самых красивых новогодних елей.

Согласно исследованию SuperJob, Новосибирск оказался на 16-м месте в рейтинге крупнейших российских городов по красоте главной новогодней ёлки.

Исследование проводилось с 18 по 27 декабря 2021 года. В нём приняли участие 9000 представителей экономически активного населения из 16-ти городов-миллионников. Опрошены по 1000 человек – из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 человек – из остальных городов.

Всем респондентам задавался один и тот же вопрос: «Нравится ли вам главная новогодняя ель вашего города?». В Новосибирске положительно ответили только 43% опрошенных (29% отрицательно оценили новогоднюю елку, 28% затруднились ответить).

В Красноярске, где в этом году самая высокая в России новогодняя ель, её одобрили 59% опрошенных. Главное праздничное дерево Омска понравилось 45% омичей.

Победителем рейтинга оказалась Уфа. Здесь больше всех довольны главной новогодней елью – 67% человек. В Санкт-Петербурге ёлку на Дворцовой площади положительно оценил каждый второй (51%), а красоту главной новогодней ели страны на Соборной площади Москвы — 52% москвичей из числа опрошенных.

Отметим, что в этом году в Новосибирске установили то же праздничное дерево, что и в прошлом. Тогда оно обошлось бюджету города почти в 5 млн рублей. На этот раз сохранили и красно-жёлтую гамму убранства, и большую часть прошлогодних украшений.

Ранее «Континент Сибирь» выяснил высоту главных новогодних ёлок в городах Сибири. Также 24 декабря мэр Новосибирска рассказал журналистам, где планирует встретить Новый год. А 22 декабря начальник управления культуры мэрии Новосибирска Владимир Державец сообщил о том, как пройдет празднование Нового года в городе.