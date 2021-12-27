Новосибирцы записали обращение против строительства мусорного полигона

Жители сел Плотниково и Раздольное Новосибирского района Новосибирской области записали обращение к региональным властям с требованием пересмотреть вопрос размещения мусорного полигона вблизи их домов.

Видеообращение опубликовано в паблике инициативной группы «Поможем реке Издревая» в социальной сети «ВКонтакте». Обращение адресовано губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, председателю Законодательного собрания региона, руководителям министерств ЖКХ, природных ресурсов и экологии.

Концессионное соглашение министерство ЖКХ региона заключило с ООО «Экология-Новосибирск» в 2016 году, однако уже в 2017 году оно было заморожено. Соглашение предусматривало строительство двух мусоросортировочных комплексов и двух полигонов для захоронения отходов. Стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.

Как сообщают жители в обращении, начиная с 2016 года, каждый выбранный чиновниками участок вызывает «противостояние общественности и власти».

«На сегодня чиновниками был предложен уже четвертый участок, планируемый под строительство мусороперерабатывающего завода и захоронение ТКО.<…> Вновь выбранный участок на границе Плотниковского и Раздольненского сельсоветов задевает интересы не только жителей всех домов, участков и селений, но и новых поселков, сел и дачных обществ — это, как минимум, 50 тыс. человек», — сообщают жители.

Как отмечают местные жители, в последние годы в Плотниковском сельсовете активно развивается предпринимательская деятельность, и размещение на указанном участке полигона для ТКО уничтожит возможность развития территории вокруг. Они подчеркивают, что о невозможности размещения на указанном участке полигона для ТКО также сообщали ученые СО РАН, которые указывали, в частности, на близкое расположение к территории вод и рек.

«Мы предлагаем губернатору Новосибирской области и председателю Законодательного собрания пересмотреть вопрос размещения полигона в наименее населенных местах с наименее благоприятной экологической обстановкой. <…> Мы предлагаем разорвать мусорную концессию по Новосибирской области, тем более, для этого есть все предпосылки. <…> Нас много, и мы будем защищать свои интересы, мы не будем предлагать участок под размещение полигона, как нам предлагают некоторые чиновники. Это обязанность региональной власти и специализированных институтов, тем более в рамках заключенной концессии. Нам не хотелось бы доводить решение вопроса до противостояния, но действия властей нас к этому толкают», — отмечается в видеообращении.