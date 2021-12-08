Изменения в «мусорную» концессию не прошли согласование новосибирского УФАС

Юлия Моисеева
 
Лариса Анисимова
Гендиректор ООО "Экология Новосибирск" Лариса Анисимова. Фото Михаила Перикова

Управление антимонопольной службы по Новосибирской области не согласовано «Экологии Новосибирск» проект дополнительного соглашения к «мусорной» концессии, подразумевающие ряд изменений документа, в том числе смену одной из площадок для строительства мусороперерабатывающих комплексов.

Получение решения антимонопольного ведомства подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе группы «ВИС» 8 декабря.

«ООО «Экология-Новосибирск» планирует подготовить и подать повторное обращение с учётом доводов УФАС в ближайшее время», — сообщили в компании, не раскрыв при этом причин отказа в согласовании документа и не назвав сроков повторной подачи обращения.

Проект дополнительного соглашения к договору концессии по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов в Новосибирской области ООО «Экология Новосибирск» направило в УФАС по региону в сентябре. Документ предполагал ряд решений, выработанных рабочей группой регионального правительства после заморозки концессионного соглашения в 2017 году. В их числе – снижение объёма ТКО и замена площадки для строительства комплекса в селе Раздольном. Также среди условий, предложенных рабочей группой, — сокращение срока действия концессии с 40 до 25 лет и уменьшение объёма инвестиций с 6,5 млрд руб. до 4,3 млрд руб.

Концессионное соглашение с ООО «Экология Новосибирск» правительство Новосибирской области заключило в 2016 году, однако из-за недовольства общественности и депутатов оно было заморожено уже в 2017 году. Изначально предполагалось, что мусороперерабатывающие комплексы будут размещены в сёлах Раздольное и Верх-Тула.

Напомним, в августе губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о готовности облправительства расторгнуть договорные отношения ООО «Экология Новосибирск» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО из-за участившихся случаев несвоевременного вывоза мусора. В начале декабря регоператор, за последнее время проигравший ряд исков от своих подрядчиков, подал на самобанкротство, в компании введена процедура наблюдения.

Ситуацию вокруг «Экологии Новосибирск» было решено прояснить на ближайшей сессии Заксобрания региона. Предполагается, что министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Арипов предложит меры по предотвращению в регионе «мусорного коллапса» в связи с банкротством регоператора.

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