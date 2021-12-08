Изменения в «мусорную» концессию не прошли согласование новосибирского УФАС

Управление антимонопольной службы по Новосибирской области не согласовано «Экологии Новосибирск» проект дополнительного соглашения к «мусорной» концессии, подразумевающие ряд изменений документа, в том числе смену одной из площадок для строительства мусороперерабатывающих комплексов.

Получение решения антимонопольного ведомства подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе группы «ВИС» 8 декабря.

«ООО «Экология-Новосибирск» планирует подготовить и подать повторное обращение с учётом доводов УФАС в ближайшее время», — сообщили в компании, не раскрыв при этом причин отказа в согласовании документа и не назвав сроков повторной подачи обращения.

Проект дополнительного соглашения к договору концессии по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов в Новосибирской области ООО «Экология Новосибирск» направило в УФАС по региону в сентябре. Документ предполагал ряд решений, выработанных рабочей группой регионального правительства после заморозки концессионного соглашения в 2017 году. В их числе – снижение объёма ТКО и замена площадки для строительства комплекса в селе Раздольном. Также среди условий, предложенных рабочей группой, — сокращение срока действия концессии с 40 до 25 лет и уменьшение объёма инвестиций с 6,5 млрд руб. до 4,3 млрд руб.

Концессионное соглашение с ООО «Экология Новосибирск» правительство Новосибирской области заключило в 2016 году, однако из-за недовольства общественности и депутатов оно было заморожено уже в 2017 году. Изначально предполагалось, что мусороперерабатывающие комплексы будут размещены в сёлах Раздольное и Верх-Тула.

Напомним, в августе губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о готовности облправительства расторгнуть договорные отношения ООО «Экология Новосибирск» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО из-за участившихся случаев несвоевременного вывоза мусора. В начале декабря регоператор, за последнее время проигравший ряд исков от своих подрядчиков, подал на самобанкротство, в компании введена процедура наблюдения.

Ситуацию вокруг «Экологии Новосибирск» было решено прояснить на ближайшей сессии Заксобрания региона. Предполагается, что министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Арипов предложит меры по предотвращению в регионе «мусорного коллапса» в связи с банкротством регоператора.