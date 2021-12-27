Свыше 4 млрд рублей направят на ремонт двух дорог Сибири

Более 4 млрд рублей направят на ремонт федеральных автомобильных дорог Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией и Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск – Новосибирск. Власти объявили конкурс на выполнение работ.

26 декабря на сайте госзакупок появились аукционы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией и Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск – Новосибирск. Общая начальная цена контрактов составляет свыше 4,1 млрд рублей.

Согласно документам, работы по ремонту дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск – Новосибирск будут проводиться на трех участках в Омской и Новосибирской областях. С 15 мая по 15 октября 2022 года специалисты отремонтируют участок км 50+000 – км 60+000 в 10,2 км в районе поселка Светлый и поселка Клюквенный. Начальная цена работ составляет 493,8 млн рублей, источник финансирования — федеральный бюджет.

«Юго-западная граница участка работ расположена на окончании путепровода Северного обхода, проложенного через железную и автомобильную дорогу в жилой микрорайон Пашино.<…> Северо-восточная граница участка работ расположена в начале путепровода через автомобильную дорогу Мочище –Локти», — указано в документах.

В регионе также отремонтируют другой участок дороги в Барабинском районе Новосибирской области, в пяти километрах от Барабинска. Длина участка составляет почти 16 км, стоимость работ — 526,3 млн рублей. Отметим, начало ремонтных работ запланировано на 1 июня следующего года, завершить ремонт необходимо до 1 сентября 2023 года.

Третий участок автомобильной дороги, на котором будут проводиться ремонтные работы, расположен в Омской области, его длина — 4,4 км.

«Рассматриваемый участок автомобильной дороги находится в г. Омске Омской области. Ближайшие населенные пункты: в 3,7 км на юго-запад от начала трассы располагается село Троицкое. В 6,4 км от конца трассы на восток находится деревня Ракитинка. Участок изысканий проходит в обход г. Омска», — сказано в документах.

Стоимость работ составляет 575 млн рублей. Начать ремонт дороги планируется 21 мая 2022 года, завершить — до 20 октября 2023 года.

Ремонтные работы на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией планируется провести на четырех участках, расположенных в Алтайском крае и Республике Алтай.

Так, в Республике Алтай специалисты проведут ремонт на двух участках: км 718+000 – км 734+000, км 734+000 — км 765+000, длина участков составляет 31 и 15 км соответственно. Они находятся в Онгудайском районе Республики Алтай. Общая стоимость работ составляет около 1,1 млрд руб. Завершить ремонт на объектах необходимо до второго октября 2022 года.

Еще два участка ремонта дороги Р-256 находятся в Алтайском крае, длина первого участка составляет почти 5 км, второго — 6,5 км, они проходят по территории Первомайского и Косихинского районов края. Общая стоимость работ составляет почти 1,5 млрд рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что Новосибирская область получит дополнительно 3,2 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог и строительство четвертого моста через Обь.