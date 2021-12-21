Миллиард рублей получит в 2022 году Новосибирская область на строительство четвертого моста через Обь

Новосибирской области выделят дополнительные федеральные средства в размере 3,2 млрд рублей на ремонт дорог и строительство четвертого моста через Обь. О решении правительства РФ, касающемся Новосибирской области сообщил первый заместитель председателя Госдумы РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Согласно информации на официальном сайте кабмина, указанные средства будут направлены в Новосибирскую область из федерального бюджета. Их можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

«Принято решение направить дополнительно в 2022-2023 годах по 1 млрд рублей ежегодно на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог, а также 1 млрд рублей в 2022 году – на строительство четвертого моста через Обь», – уточнил Александр Жуков. Его комментарии приводит пресс-служба правительства Новосибирской области.



Отметим, что техническая готовность по всему проекту четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске к концу года составит 45%. Рабочее движение по мосту планируют открыть в декабре 2022 года. В рамках строительства объекта в городе ограничили движение по улице Ипподромской на неопределенный срок.

Проект по созданию новой мостовой переправы реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации моста через реку Обь было подписано 6 декабря 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства, концессионером – ООО «Сибирская концессионная компания», входит в Группу «ВИС». Компания стала победителем открытого конкурса, проведённого областным правительством. Финансовым партнёром выступает «Газпромбанк».