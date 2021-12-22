Коррупционные нарушения выявили проверки после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе

Проведенные после ЧП на шахте «Листвяжная» проверки выявили системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора Кузбасса, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Кемеровской области по вопросам промышленной безопасности заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин раскритиковал работу органов контроля и правоохраны Кузбасса.

«Заместитель генерального прокурора дал жесткую оценку работе органов контроля и правоохраны Кузбасса. Он отметил, что при наличии в Кузбассе специализированных министерств, отделов Ростехнадзора и инспекции труда влияние надзора до трагедии на шахте «Листвяжная» было недостаточным», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по итогу проведенных проверок правоохранители выявили системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора. Дмитрий Демешин внес представление главе Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко, а прокурор региона Александр Блошкин — предостережение руководителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области Анатолию Кареву и начальнику ГУ МЧС России региона Алексею Шульгину.

Заместитель генерального прокурора России потребовал от присутствующих на заседании в кратчайшие сроки переломить ситуацию на объектах угольной отрасли Кузбасса.

«Жизнь шахтера и спасателя должна безусловно ставиться в приоритет экономической выгоде. У директоров и собственников угледобывающих предприятий нет никакого права попустительски относиться к требованиям безопасности. Любые подобные факты должны жестко и своевременно пресекаться прокурорами и контролирующими органами», — приводит слова Демешина пресс-служба ведомства.

По итогу заседания замгенпрокурора РФ поручил прокуратуре региона проводить на регулярной основе встречи с трудовыми коллективами шахт, чтобы получать «информацию о нарушениях правил безопасности у первоисточника». Кроме того, сотрудники ведомства должны дать оценку соблюдению закона об оперативно-розыскной деятельности всеми правоохранительными органами, а также провести ревизию всех нарушений, вскрытых в ходе проверки, и принять меры реагирования.

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная», принадлежащей отраслевому холдингу СДС – АО ХК «СДС-Уголь», произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей.