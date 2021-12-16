Кузбасской компании «СДС-Уголь» нашли новых директоров

В компании «СДС-Уголь», владеющей шахтой «Листвяжная» в Кузбассе, где в ноябре произошло трагическое ЧП, назначено новое руководство. Генеральным директором предприятия стал Юрий Дерябин, ранее уже возглавлявший организацию.

Генеральный директором АО ХК «СДС-Уголь» назначен Юрий Дерябин, руководивший предприятием в 2012-2016 годах. Он приступает к своим обязанностям с 16 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

С 2017 года Дерябин занимал должность директора разреза «Черниговский», который принадлежит компании.

Юрий Дерябин родился в 1959 году. В 1985 году окончил Кузбасский политехнический институт по специальности горного инженера.

Исполнять обязанности технического директора компании «СДС-Уголь» будет Владимир Гушинец. Ранее он занимал должность заместителя директора Сибирского института горного дела (входит в «СДС-Уголь»).

Бывший гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев и бывший технический директор компании Антон Якутов были арестованы по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная» накануне. Их обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этой же статье арестован инженер шахты Анатолий Лобанов.

Кроме того, под стражу отправлен президент холдинга СДС Михаил Федяев, ему вменяется ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Трагедия на шахте «Листвяжная», принадлежащей отраслевому холдингу СДС – АО ХК «СДС-Уголь», произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек.