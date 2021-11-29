Более 400 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после взрыва на «Листвяжной»

Новые нарушения выявили на угольных предприятиях Кемеровской области после аварии на шахте «Листвяжная», произошедшей 25 ноября. Всего их оказалось более 400.

Генпрокуратура РФ выявила 449 нарушений промышленной безопасности на угольных предприятиях Кузбасса в рамках проверок после аварии на шахте «Листвяжная» 25 ноября. Надзорные мероприятия прошли с 26 по 29 ноября, правоохранители проверили 31 шахту, сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесён один протест и объявлено два предостережения. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Нарушения, в частности, связаны с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, а также несоответствием схем выработки. Кроме того, на ряде предприятий не соблюдались требования охраны труда – не проводились инструктажи по технике безопасности, не оценивались условия труда, нарушился режим труда и отдыха, а рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

Прокуратура также установила нарушения в сфере пожарной безопасности. В том числе – отсутствие оборудованных путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации и неисправность электропроводки.

Проверки на предприятиях продолжаются.

Напомним, уже в первые сутки после аварии на шахте «Листвяжная» нарушения промышленной безопасности нашли на шести шахтах Кузбасса.

Авария на шахте «Листвяжная» (ООО «СДС Уголь» Михаила Федяева) произошла 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек. Предполагается, что на шахте взорвался газ.

29 ноября семьям погибших начали перечислять выплаты. ООО «Шахта «Листвяжная» направила на эти цели более 300 млн руб.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Под арестом по этому делу находится начальник участка Сергей Герасимёнок. Задержаны также директор шахты Сергей Махраков и его первый заместитель. Кроме того, по делу о халатности арестованы два сотрудника местного Ростехнадзора.

Также по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва после аварии отправлен в отставку мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко. В день трагедии он был замечен на банкете в честь своего назначения на должность.