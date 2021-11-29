Семьи погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в среднем получат по 6 млн рублей

Родным погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где 25 ноября произошёл взрыв, начали поступать выплаты. В общей сложности каждая семья получит более шести миллионов рублей.

Кузбасская шахта «Листвяжная» (ООО «СДС Уголь» Михаила Федяева) начала начислять выплаты семьям погибших при аварии 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия 29 ноября. Всего на эти цели будет выделено более 300 млн руб.

Каждой семье направят по 2 млн руб. в качестве единовременной выплаты, при этом каждый член семьи лично получит ещё по 1 млн руб. Как уточнили в пресс-службе шахты, в результате в каждую семью в среднем поступит более 6 млн руб.

Помимо этого, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина семьям погибших будут направлены средства на обучение детей в средних и высших учебных заведениях, а также на приобретение жилья или улучшение жилищных условий. Также будут погашены все кредиты семей. Информация для соответствующих начислений была собрана за последние два дня.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление, в результате которого погиб 51 человек, ещё одного человека – 51-летнего медика-горноспасателя – в результате поисковых работ нашли живым. По предварительной версии, на шахте произошёл взрыв газа.

27 ноября за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека (ч.2 ст.217 УК РФ) на две месяца арестован начальник участка шахты Сергей Герасимёнок. По этому же уголовному делу задержаны директор шахты Сергей Махраков и его первый заместитель. Кроме того, в отношении двух сотрудников местного Ростехнадзора возбуждено дело о халатности — они также арестованы на два месяца.

После случившегося также отправлен в отставку мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко, замеченный в день трагедии на банкете в честь своего назначения на должность. Соответствующее распоряжение поступило от губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.