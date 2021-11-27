На два месяца арестовали начальника участка кузбасской шахты «Листвяжной» после гибели более 50 человек

Надежда Яркова
 
суд
Фото Михаила Перикова

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника участка «Листвяжной» Сергея Герасименка, который обвинялся в нарушении правил промбезопасности по делу о гибели людей в шахте.

Как сообщил «Интерфакс» из зала суда, по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, Сергей Герасименок арестован на два месяца — до 25 января 2022 года. Ему инкриминируют ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В суде мужчина свою вину не признал, но выразил готовность помогать следствию.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла авария, на момент которой в шахте находились 285 горнорабочих. По последним данным, в результате трагедии погиб 51 человек: горняки и спасатели, приехавшие на помощь.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков, погибших в результате ЧП в шахте. По данным пресс-службы правительства Кузбасса, региональные власти подготовили программы по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.

После аварии на шахте «Листвяжная» прокуратура выявила нарушения требований промышленной безопасности на шести угольных предприятиях Кемеровской области.

ООО «Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу СДС «Уголь». В августе на сайте холдинга сообщалось, что задержанный директор шахты Сергей Махраков признан победителем областного конкурса «Кузбасс — угольное сердце России» в номинации «Директор шахты — 2021». Как говорится в описании на том же сайте холдинга, шахта спроектирована «с учётом всех требований экологии и безопасности», на ней, в частности, производится дегазация.

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