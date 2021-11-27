На два месяца арестовали начальника участка кузбасской шахты «Листвяжной» после гибели более 50 человек

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника участка «Листвяжной» Сергея Герасименка, который обвинялся в нарушении правил промбезопасности по делу о гибели людей в шахте.

Как сообщил «Интерфакс» из зала суда, по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, Сергей Герасименок арестован на два месяца — до 25 января 2022 года. Ему инкриминируют ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В суде мужчина свою вину не признал, но выразил готовность помогать следствию.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла авария, на момент которой в шахте находились 285 горнорабочих. По последним данным, в результате трагедии погиб 51 человек: горняки и спасатели, приехавшие на помощь.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков, погибших в результате ЧП в шахте. По данным пресс-службы правительства Кузбасса, региональные власти подготовили программы по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур.

После аварии на шахте «Листвяжная» прокуратура выявила нарушения требований промышленной безопасности на шести угольных предприятиях Кемеровской области.

ООО «Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу СДС «Уголь». В августе на сайте холдинга сообщалось, что задержанный директор шахты Сергей Махраков признан победителем областного конкурса «Кузбасс — угольное сердце России» в номинации «Директор шахты — 2021». Как говорится в описании на том же сайте холдинга, шахта спроектирована «с учётом всех требований экологии и безопасности», на ней, в частности, производится дегазация.