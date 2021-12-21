Новосибирский вуз вошел в мировой рейтинг Green Metric

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) вошел в мировой рейтинг Green Metric. Нархоз занял в нем 441 позицию из 956, став семнадцатым в России и первым в Новосибирске «зеленым» вузом.

Как отмечают представители НГУЭУ, повестка экологии в последнее время становится всё более значимой. По словам руководителя отдела общественных связей университета Дмитрия Калинина, разнообразные «зеленые» активности являются составляющей общей повестки устойчивого развития организаций, которые «упакованы» в 17 целей устойчивого развития, обозначенных ООН в 2000 году. Мировые вузы также рейтингуются по своей активности в рамках достижения этих целей: в частности, в рэнкинге Times Higher Education Impact Ranking, который представлен исследовательским центром Times (Великобритания), участвуют два вуза из Новосибирска. Помимо НГУЭУ в нем также представлен НГТУ.

В рейтинге Green Metric учитываются показатели университетов мира по бережливому использованию природных ресурсов, в том числе электроэнергии, вырабатываемой из различных источников, количество зеленых насаждений в кампусе, использование экологичных видов транспорта сотрудниками и студентами. Кроме этого, рейтинг учитывает наличие в вузе доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, количество проектов студентов в области экологической грамотности, открытость вуза по отношению к городскому сообществу и наличие систем «Умной инфраструктуры».

Всего в рейтинге представлено 56 вузов из России. Единственное в Новосибирске высшее учебное заведение, попавшее в рейтинг – НГУЭУ – занимает по России 17 место.