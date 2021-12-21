Губернатор Кузбасса попал в ДТП по дороге на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжной»

Авария с участием служебной машины губернатора Кузбасса произошла утром 21 декабря на трассе Кемерово-Новокузнецк. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сергея Цивилева.

Автомобильная авария случилась в 9 часов утра, когда губернатор Кузбасса Сергея Цивилева ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в Прокопьевск.

«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября текущего года. В результате взрыва метана погиб 51 человек – 46 рабочих и пятеро горноспасателей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ). Фигурантами первого дела стали директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасимёнок. По второму уголовному делу проходят инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского Управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров. В середине декабря стало известно о задержании президента холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная», Михаила Федяева.