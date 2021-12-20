В кемеровском суде оглашают приговор по второму делу о пожаре в «Зимней вишне»

Суд в Кемерове приступил к оглашению приговора обвиняемым по второму уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Гособвинение требует назначить фигурантам наказание от восьми до 21 года лишения свободы.

Приговор начал оглашать Центральный районный суд Кемерова в здании Кемеровского областного суда 20 декабря, сообщает «Интерфакс».

Обвиняемыми по делу проходят бывший начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, её сын Эдуард, подчиненная Комковой Светлана Шенгерей, а также директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

По версии следствия, с марта 2013 года по март 2014 года Комкова, её сын и Чередниченко получили от застройщика ТРЦ «Зимняя вишня» — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — взятку в размере 7 млн руб. Эти средства поступили на счёт ООО «ИСК «Ресурс» по сфабрикованному договору на оказание услуг по проектированию, позже соучастники их обналичили.

Комковой и Шенгерей также вменяется злоупотребление служебным положением. По данным следствия, они не приняли мер по устранению нарушений при строительстве и реконструкции здания ТРЦ, которые были выявлены по итогам проверки в марте 2014 года.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в правонарушениях по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и п.»б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

Обвинение потребовало для Комковой 21 год лишения свободы со штрафом 450 млн руб., для её сына Эдуарда – 12 лет колонии со штрафом 420 млн руб., для Чередниченко – 18 лет заключения со штрафом 420,4 млн руб., для Шенгерей – восемь лет колонии.

Напомним, в начале декабря Танзиля Комкова попросила суд учесть её заслуги перед строительной отраслью региона, выступив с последним словом.

Приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» был оглашён осенью. В зависимости от роли каждого обвиняемые получили от шести до 14 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Фигурантами дела стали экс-директор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, технический директор торгово-развлекательного центра Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживающей пожарную сигнализацию в ТРЦ, Игорь Полозиненко, его подчинённый Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

Кроме того, суд рассматривает уголовные дела в отношении совладельца ТРЦ Вячеслава Вишневского, бывшего начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, а также главного госинспектора Кемерова по пожнадзору Григория Терентьева.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.