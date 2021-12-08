Обвиняемая по делу «Зимней вишни» в Кузбассе попросила суд учесть её заслуги

Экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями и получении взятки по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», выступила в суде с последним словом, попросив учесть её заслуги перед строительной отраслью региона. Свою вину она признавать отказалась.

Судебное заседание, на котором бывший начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, обвиняемая в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки от застройщика ТРЦ «Зимняя вишня», выступила с последним словом, состоялось 7 декабря в Центральном районном суде Кемерово.

Экс-глава регионального Госстройнадзора, в частности, попросила учесть её состояние здоровья, пенсионный возраст, статус ветерана труда, а также личные качества и заслуги.

«Хотелось бы, чтобы мои внуки знали, что их бабушка принимала участие в развитии области и вложила большой вклад в строительную отрасль», — приводит слова Комковой ТАСС.

Танзиля Комкова отметила, что надзор за строительными объектами осуществляла не она, а сотрудники инспекции Госстройнадзора, а разрешение на ввод торгового центра в эксплуатацию выдавал муниципалитет.

Как заключило гособвинение, Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда и директора строительной компании «ИСК «Ресурс», проводившей реконструкцию ТРЦ, Никиты Чередниченко получила взятку от застройщика здания в размере 7 млн руб. За эти деньги она проигнорировала отсутствие разрешения на строительство при реконструкции здания под торгово-развлекательный центр, а также нарушение проектной документации. Незаконное вознаграждение было перечислено с марта 2013 года по март 2014 года в ООО «ИСК «Ресурс» и впоследствии обналичено.

Также, по версии гособвинения, вместе со своей бывшей подчинённой Светланой Шенгерей Комкова не приняла мер по устранению нарушений при строительстве и реконструкции здания, выявленных во время проверки в марте 2014 года. Шенгерей составила акт обследования ТРЦ с недостоверной информацией, где говорилось о выполнении работ в соответствии с проектной документацией, а её начальница утвердила документ. В результате здание было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными эвакуационными выходами.

Гособвинение запросило для Комковой 21 год лишения свободы, а для других фигурантов дела — от восьми до 18 лет колонии.

В конце октября Заводской районный суд огласил приговор руководителям и охраннику торгово-развлекательного центра, а также ликвидировавшим пожар спасателям по уголовному делу, рассмотрение которого началось в 2019 году. Они признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от пяти до 14 лет. Приговор в законную в силу не вступил и будет обжалован.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 – дети. Кроме того, пострадали ещё 147 человек.