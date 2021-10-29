Фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» в Кузбассе огласили приговор

Фигурантам первого уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово вынесены обвинительные приговоры. Им назначено от пяти до 14 лет лишения свободы.

Заводской районный суд Кемерова вынес обвинительные приговоры восьми фигурантам первого уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» 29 октября.

Экс-гендиректору компании-собственника ТРЦ Юлии Богдановой назначено наказание в виде 14 лет колонии, техническому директору Георгию Соболеву – в виде 11 лет колонии, управляющей Надежде Судденок – в виде 13,5 лет колонии. Охранник Сергей Антюшин приговорён к восьми годам лишения свободы, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживающей пожарную сигнализацию в торговом центре, Игорь Полозиненко – к шести с половиной годам, его подчинённый Александр Никитин – к пяти с половиной годам, начальник пожарного караула Сергей Генин – к пяти годам, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин – к шести годам.

Богдановой, Соболеву и Судденок также в течение двух лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением в сфере оказания услуг, а Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину – в течение этого же срока нельзя заниматься деятельностью по обеспечению пожарной безопасности.

Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима. В зависимости от роли каждого они обвинены по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Адвокаты Богдановой, Судденок и Антюшиной после оглашения приговора заявили, что намерены обжаловать решение суда. Над апелляцией также думает защитник Полозиненко.

Кроме того, Следственный комитет РФ выявил недостатки в проведении спасательной операции со стороны некоторых пожарных. Сотрудники СКР также установили, что руководство управления МЧС по Кемеровской области не проводило проверок на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности в ТРЦ.

В разговоре с журналистами следователи также отметили, что при проведении проверок и выдаче документов о соответствии здания торгового центра строительным правилам и нормам после реконструкции «сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза».

Напомним, рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» началось весной 2019 года, а оглашение приговора его фигурантам — 30 сентября 2021 года.

Фигуранты других уголовных дел, которые рассматривает суд в связи с пожаром, — экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, её сын Эдуард и подчинённая Светлана Шенгерей, совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, бывший начальник управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, бывший главный госинспектор Кемерова по пожнадзору Григорий Терентьев и экс-директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

Трагедия произошла 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 – дети.