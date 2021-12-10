В проект бюджета Новосибирской области на следующий год вносятся поправки: минфин сообщил, что именно изменится

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС о новых поправках в бюджет региона 2022 года. Поправки будут рассмотрены Заксобранием на следующей неделе в первом и втором чтении.

Собственные расходы бюджета Новосибирской области в 2022 году составят 196 млрд рублей. При этом около 135 млрд из них власти потратят на социальную сферу. «Это и есть доля социальной нагрузки за счет бюджета области», – прокомментировал министр.

Бюджет Новосибирской области на 2022 год был принят в первом чтении с показателем доходов в 216,76 млрд руб., расходов – 224,92 млрд. Дефицит составит 8,15 млрд рублей, в том числе 3,63 млрд рублей – кредиты на инфраструктурные проекты. С учетом поправок, которые будут обсуждаться Заксобранием 13 и 16 декабря, доходная часть должна увеличиться до 226 млрд рублей, расходная – до 242 млрд. В новой редакции бюджет области станет более «дефицитным», но, по словам министра финансов, доля рыночной задолженности в этом дефиците будет оставаться невысокой – 6 млрд рублей из 16 млрд (для сравнения, на бюджетные кредиты приходится 7,5 млрд). Также он отметил, что часть средств, учтенных новыми поправками, будет направлена на снижение долговой нагрузки перед финансовыми организациями.

Виталий Голубенко назвал четыре ключевые задачи, на решение которых будут направлены «новые» 10 млрд доходных рублей (большую часть которых составляют федеральные трансферты). Почти 40% этих средств пойдет на индексацию зарплат работников бюджетных сфер. Эту поправку внес 3 декабря губернатор Андрей Травников. Сюда же можно отнести социальные выплаты и ассигнования на материальные затраты в бюджетной сфере. Следующее приоритетное направление – это поддержка строительной отрасли. Сюда входит расчет с подрядными организациями и введение объектов капитального строительства с опережением срока, в том числе с учетом будущего роста цен на стройматериалы. Четвертая задача – это снижение нагрузки на обслуживание государственного долга.