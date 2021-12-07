Полпред Анатолий Серышев прибыл  в Республику Алтай

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев прибыл с рабочим визитом в Республику Алтай.

7 декабря началась рабочая поездка полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева по Республике Алтай. Он проведет ряд встреч с руководителями региона, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

«На встрече с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым полпреду будут представлены перспективные направления в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы. Также планируется обсудить актуальные и проблемные вопросы, требующие дополнительного внимания», — указано в сообщении.

Анатолий Серышев также встретится с председателем государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Артуром Кохоевым и руководителями правоохранительных органов. Кроме того, в рамках визита полномочный представитель посетит ряд объектов туристической отрасли региона.

Напомним, накануне Анатолий Серышев проинспектировал строительство ледовой арены в Новосибирске. По плану, возведение объекта должно быть окончено в сентябре 2022 года, однако в настоящее время строительство продолжает осуществляться с отставанием от графика.