Полпред президента в СФО Серышев провел рабочую встречу с губернатором Омской области

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел в Новосибирске встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым.

В ходе рабочей встречи 22 ноября в Новосибирске полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев и губернатор Омской области Александр Бурков обсудили социально-экономическое развитие региона. Главными темами встречи стали исполнение указов и поручений президента России, а также ход реализации национальных проектов в регионе, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Так, в частности, в рамках нацпроекта «Экология» в Омской области предусмотрена ликвидация семи свалок в границах городов — рекультивация объектов должна быть выполнена до 2024 года. В настоящее время работы завершены в городе Тара Тарского района Омской области. Анатолий Серышев отметил важность соблюдения сроков подготовки и утверждения проектно-сметной документации, а также недопущения удорожания работ на объектах.

Отдельно участники встречи рассмотрели вопросы инфраструктурного развития Омской области, в частности, перспективы проекта строительства аэропорта «Омск-Федоровка», а также меры по стабильному прохождению в регионе отопительного периода и создание новых мест в детских дошкольных учреждениях региона.

Еще одной темой повестки стала текущая эпидемиологическая ситуация в Омской области. В настоящее время в медицинских учреждениях региона свыше 4 тыс. коек перепрофилировано под лечение от коронавируса, за последние несколько дней региональные власти ввели 80 дополнительных мест. Резерв свободного коечного фонда в медучреждениях Омской области составляет 20,4%. Увеличивается и охват населения вакцинацией. Так, по данным федерального регистра, число вакцинированных жителей региона превышает 862 тыс. человек.

Для обеспечения устойчивого развития экономики в Омской области дополнительно введены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. 442 организациям предоставлена временная отсрочка на уплату арендных платежей.