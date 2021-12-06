Аукцион по продаже акций «Советской Сибири» вновь отложили

Торги по продаже акций новосибирской типографии «Советская Сибирь» перенесены на март 2022 года. Последний раз аукцион назначался на декабрь 2021 года.

Дата очередного назначения аукциона по продаже акций типографии «Советская Сибирь» в Новосибирске – 23 марта 2022 года, следует из информации на сайте торговой площадки «Российский аукционный дом».

Акции в объёме 100% продаются по цене 1,18 млрд руб. Всего их 1 770 054, номинал каждой – 100 руб.

Ранее торги были запланированы на апрель, однако они не состоялись – приём заявок был продлён по распоряжению Росимущества. После этого аукцион переносился на июнь, а позже – на декабрь.

Активы «Советской Сибири» представлены имущественными комплексами в Красноярском крае, Омской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях. В Новосибирской области это складской комплекс площадью 1,4 тыс. кв. м с участком 0,2 га на Толмачевском шоссе и производственно-складской комплекс общей площадью 14,8 тыс. кв. м с двумя земельными участками общей площадью 4,6 га на улице Немировича-Данченко.

Новосибирское издательство «Советская Сибирь» было акционировано в 2003 году. Уставный капитал предприятия — более 177 млн руб., его управляющая организация с 2018 года — московское АО «Российские газеты».

Предприятие неоднократно планировалось приватизировать, однако этого не произошло из-за отсутствия концепции продажи, которая позволила бы сохранить издательство. В январе 2020 года «Советская Сибирь» была включена в план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

По данным «Российского аукционного дома», по итогам третьего квартала 2020 года выручка издательства составила 735,2 млн руб.