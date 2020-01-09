«Советскую Сибирь» включили в план приватизации

Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 – 2022 годы, в который вошла принадлежащая государству новосибирская типография «Советская Сибирь».
Распоряжение, подписанное председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина. В прогнозный план приватизации вошли акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, а также земельные участки и имущество в разных регионах страны. В числе других предприятий приватизировать планируется новосибирское АО «Советская Сибирь». Власти планируют продать 100% ценных бумаг полиграфического предприятия, более 1,7 млн акций.
Издательство «Советская Сибирь» было акционировано в ноябре 2003 года, уставный капитал предприятия составляет более 177 млн рублей. Управляющей организацией «Советской Сибири» с 2018 года является московское АО «Российские газеты». Предприятие уже несколько раз планировали приватизировать, однако в итоге планы не были реализованы из-за отсутствия концепции продажи типографии, которая позволила бы сохранить издательство. По данным ЕГРЮЛ, выручка предприятия за 2018 год составила 1,1 млрд рублей.