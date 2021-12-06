Правоохранители задержали группу мошенников, орудовавших под видом юристов в двух городах Сибири

Полицейские Новосибирска задержали группу предполагаемых мошенников. Их подозревают в хищении денежных средств у граждан под предлогом оказания правовых услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции Новосибирска при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве. Один из них был задержан в московском аэропорту.

«По предварительным данным, с 2018 года сотрудники юридической фирмы предлагали гражданам помощь в решении различных вопросов, в том числе обещали оказать содействие в увеличении пенсионных выплат и получении дополнительных льгот», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что офисы компании располагались в Новосибирске и Иркутске. Клиенты, в основном пенсионеры, оплачивали услуги фирмы, однако сотрудники компании не выполняли взятые на себя обязательства, а деньги похищали.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Четверо задержанных были заключены под стражу, в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Правоохранители провели более 40 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах. Изъяты банковские карты, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также образцы договоров на оказание юридических услуг и иные документы, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

Напомним, ранее правоохранители задержали генерального директора томской группы торговой сети «ЛАМА» Владислава Левчугова. Он стал фигурантом уголовного дела о даче взятки руководителю отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву. Левчугов заключен под стражу до 2 февраля 2022 года.