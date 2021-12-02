В Новосибирской области реконструирован участок автодороги у посёлка Верх-Тула

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал старт рабочему движению на объекте реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» на участке Новосибирск – Ярково в Новосибирском районе близ посёлка Верх-Тула. Новый участок автодороги К-17р построен в обход посёлка.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства 2 декабря, работы по реконструкции участка завершены досрочно — ещё одно из узких «горлышек» на Ордынской трассе расшито на полтора года раньше.

«Этот объект – долгожданный, важный для Новосибирского района. Всех поздравляю с завершением очередного этапа реконструкции автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» на одном из самых загруженных участков. Это один из первых и самых крупных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». В проекте есть мероприятия не только по приведению в нормативное состояние существующей улично-дорожной сети, но и реконструкция и строительство крупных объектов», — сказал Андрей Травников на открытии реконструированного участка.

Глава региона напомнил, что многие жители Новосибирской области, которые пользуются южным выездом в сторону Ордынского и Кочек, жалуются на загруженность дороги, особенно по пятницам и воскресеньям. Теперь часть проблем, которые раньше испытывали автомобилисты, будет решена.

Губернатор отметил, что реконструкция, которая проходила в несколько этапов, завершена с опережением сроков – по контракту участок должен быть открыт в 2023 году.

«Надеемся, что в дальнейшем мы так же достаточно успешно сможем привлекать дополнительные средства и на региональную сеть дорог, продолжение реконструкции этого въезда в город, и на федеральную сеть. В рамках проекта на участке Новосибирск-Ярково ещё предстоят работы. В следующем году мы приступаем к подготовке документации на продолжение реконструкции, уже в сторону Ордынского», — сказал губернатор, отметив, что эти вопросы уже обсуждались на федеральном форуме «Транспорт России».

Реконструкция участка автомобильной дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар стала первым объектом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ныне БКД) на территории Новосибирской области. Работы начались в 2017 году. Этот нацпроект успешно реализуется на территории региона под контролем областного правительства.

Проект был разбит на четыре строительных этапа. Первый – на существующей дороге от Новосибирска до посёлка Верх-Тула. Второй этап – строительство нового участка в обход Верх-Тулы (введён 2 декабря). Третий этап обеспечил реконструкцию прямого участка дороги длиной 4,5 км (введён в 2020 году). Четвёртый этап – устройство обхода села Ярково.

На втором этапе реконструкции возвели четырёхполосное дорожное полотно в обход Верх-Тулы длиной 7,3 км, путепровод в составе транспортной развязки и мост через реку Верхняя Тула. Уже устроены перехватывающая стоянка площадью 37,2 тыс. кв. м и стационарный пункт весового контроля.

Как отмечают в областном правительстве, реконструкция дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стала важным этапом в создании 50-километровой зоны дорог первой технической категории вокруг Новосибирска, а также в расширении транспортного коридора, связывающего Новосибирскую область с соседними регионами России и Казахстаном.

Напомним, в конце ноября на трассе «Чаны – Венгерово – Кыштовка» в Новосибирской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 18,3 километра дороги.