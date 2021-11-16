Андрей Травников рассказал о развитии транспортного каркаса Новосибирской агломерации на форуме в Москве

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил проект развития транспортного каркаса Новосибирской агломерации на международном форуме «Транспорт России», который проходит в Москве с 13 по 19 ноября. Планы региона оценили представители федерального правительства.

Делегация Новосибирской области, которую возглавляет губернатор Андрей Травников, начала работу на международном форуме «Транспорт России». Глава региона презентовал подходы по формированию транспортного каркаса крупнейшей за Уралом Новосибирской агломерации, в том числе, проект Южного транзита – стратегически значимого для региона как с экономической, так и с социальной точки зрения.

С проектами региона ознакомились первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Объёмы транзита грузов и пассажирских перевозок через наш регион из Европы в Юго-Восточную Азию постоянно растут. Ежегодно возрастает и поток туристов, направляющихся на юг – на известные алтайские курорты. Южный транзит замкнёт кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», значительно увеличит мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг», – приводит слова Андрея Травникова на форуме пресс-служба областного правительства 16 ноября.

Первый этап Южного транзита уже готов — Бугринский мост через Обь был сдан в эксплуатацию в 2014 году. К мосту также созданы примыкающие многоуровневые развязки на правом и левом берегах с улицами Ватутина и Большевистской.

Вторым этапом станет возведение 22-километровой трассы с развязками, которая замкнёт создаваемое транспортное кольцо вокруг города, соединив Северный и Восточный обходы и перераспределит транспортные потоки на магистралях Новосибирска.

На трассе предусмотрено обустройство четырёх-шести полос движения с расчётной скоростью не менее 120 километров в час – участок протяженностью 14,2 км будет соответствовать магистральной дороге первого класса, восьмикилометровый участок трассы – IБ технической категории. Расчётная пропускная способность трассы составит до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Строительство Южного транзита будет проходить в четыре этапа, при этом работы каждого из них будут проводиться независимо друг от друга. Так, на левом берегу предусмотрены транспортные развязки с автомобильными дорогами К-17 и Р-254, улицами Троллейная, Немировича-Данченко и Ватутина. На правом берегу – транспортная развязка с улицами Большевистской и Доватора, а также Восточным обходом.

Андрей Травников подчеркнул, что комплекс всех проектов позволит полностью сформировать транспортный каркас крупнейшей агломерации за Уралом, крупнейшего транспортного узла и обеспечить связь не только населённых пунктов Новосибирской области, но и прилегающих территорий. Развитая транспортная инфраструктура имеет особое значение для Новосибирской агломерации как для крупнейшего транспортного узла от Урала до Дальнего Востока. Тема находится на контроле правительства региона.

В рамках форума также пройдёт ряд деловых встреч, посвящённых вопросам транспортно-логистического развития Новосибирской области. В частности, Андрей Травников примет участие в пленарной дискуссии «Цифровой минтранс: от стратегических инициатив к масштабной трансформации».

Ранее сообщалось, что строительство Южного транзита в Новосибирской области планируется начать в 2023 году.