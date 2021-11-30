Трассу, соединяющую три района Новосибирской области, отремонтировали по нацпроекту БКД 

На трассе «Чаны – Венгерово – Кыштовка» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 18,3 километра дороги. Итогом работ становится обеспечение безопасного проезда пассажирского и легкового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.



Вблизи деревни Пахомово в Кыштовском районе на областной трассе «Чаны – Венгерово – Кыштовка» отремонтировано 5 километров дороги. Работы выполнены без отставания от графика в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Начиная с мая 2021 года, на объекте был выполнен значительный объем работ. Подрядчики выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и основного слоя покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин. Специалисты также заменили дорожные знаки, нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Также ремонтные работы на 2 километрах трассы выполнены в Венгеровском районе и 11,3 километрах в Чановском районе. В общей сложности в нормативное состояние приведено 18,3 километров областной трассы.

«Итогом всех работ становится обеспечение безопасного проезда пассажирского и легкового транспорта. Жители Кыштовского района теперь смогут быстрее добираться по ней по своим делам, потому что дорога приведена в надлежащий вид. Дорога расположена в трех районах Новосибирской области, во всех них проводились работы, трасса ведёт к областному центру», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Его комментарии приводит пресс-служба правительства региона.

Напомним, что в текущем году в Кыштовском районе также завершились работы на дороге «Кыштовка – Орловка» около деревни Черновка – 6 километров, на дороге «Кыштовка – Малокрасноярка» – 1 километр.

На следующий год в районе планируется ремонт дороги «Кыштовка – Орловка» протяженностью 1,5 км, на 2023 год – ремонт шести километров дороги «Чаны – Венгерово – Кыштовка».

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории региона находится на контроле минтранса Новосибирской области.