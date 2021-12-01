Площадка для представителей науки и бизнеса появится в Новосибирске в рамках Дней Швейцарии

В Новосибирске рассматривают возможность проведения Дней Швейцарии в 2022 году. По словам чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в РФ Кристины Марти Ланг, мероприятие станет площадкой для представителей науки и бизнеса, сообщат пресс-центр мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области науки, развития городской среды, среднего и малого бизнеса, а также возможность проведения Дней Швейцарии в Новосибирске.

«Новосибирск— крупный научный и промышленный центр российского масштаба. В сфере промышленности мы тесно взаимодействуем со швейцарскими коллегами, на территории нашего города работают совместные предприятия», — отметил Анатолий Локоть.

Он добавил, что хорошим примером сотрудничества сторон является ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи». Гендиректором компании является почетный консул Швейцарии в Новосибирске Михаил Яковец, который также является учредителем швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция-Сибирь». Отметим, почетное консульство Швейцарии появилось в Новосибирске в 2019 году.

Швейцарская сторона выступила с предложением провести осенью 2022 года в Новосибирске Дни Швейцарии. Подобные мероприятия уже прошли в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

«Мы хотим организовать площадку для представителей науки и бизнеса, где они могли бы обмениваться мнениями и опытом. Программа будет составлена исходя из особенностей региона и интересов жителей Новосибирска – мы хотели бы привезти в Новосибирск специалистов, которые будут интересны именно вам», — подчеркнула Марти Ланг.

Мэр Анатолий Локоть выразил готовность к сотрудничеству в плане организации Дней Швейцарии в городе. Он уточнил, что если такое решение будет принято, новосибирская сторона будет «всячески способствовать» организации мероприятия.

«Мы на протяжении 10 лет стали популяризировать Швейцарию в Новосибирске. Сначала открыли компанию «Фишер Шпиндель Технолоджи» — российско-швейцарскую компанию по ремонту шпинделей. После открытия мы поняли, что страны мало что знают друг о друге, и решили заполнить этот пробел: стали проводить различные мероприятия с посольством и другими общественными швейцарскими организациям в Новосибирске, в Швейцарии и Москве», — рассказал «Континенту Сибирь» директор швейцарского культурно-делового центра «Гельвеция Сибирь» Дмитрий Колбасов.

В 2021 году в рамках Дней Швейцарской культуры в Новосибирске запланирован ряд тематических мероприятий. Так, в частности, сегодня в ГПНТБ состоится выставка чистых швейцарских технологий Cleantech, где будут обсуждаться вопросы экологии и чистой энергетики, а также открытие Дней швейцарского кино в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа». На кинофестивале покажут фильмы с участием выдающегося уроженца Цюриха Бруно Ганца.

Завтра в ГПНТБ откроется выставка швейцарского писателя и драматурга XX века Макса Фриша, а в пятницу, в рамках Дней Швейцарской культуры, в Новосибирской филармонии пройдет концерт «Точно, как швейцарские часы» с участием дирижера Райнера Хельда.

«В рамках сегодняшнего визита стороны обсуждают более расширенную программу сотрудничества на следующий год, потому что 2020-2021 годы не были сверхактивными из-за пандемии коронавируса. Накопились идеи и проекты, которые будут осуществлены в 2022-2023 годах», — отметил Дмитрий Колбасов.

Дмитрий Колбасов сообщил, что Кристина Марти Ланг пробудет в Новосибирске до 3 декабря. В пятницу основная часть делегации Швейцарии покинет регион.