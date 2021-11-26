Дни культуры Швейцарии пройдут в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 1 по 5 декабря показами фильмов с участием выдающегося уроженца Цюриха Бруно Ганца. Шесть игровых картин и одна документальная раскроют зрителям его феноменальный дар, за который Ганц получил украшенное бриллиантами кольцо Иффланда как лучший немецкоязычный актер, и владел им больше 20 лет.

Кинофестиваль «Дни культуры Швейцарии: ретроспектива Бруно Ганца» организован посольством Швейцарии в России и кинотеатром «Победа» при поддержке культурного центра «Гельвеция-Сибирь» и компании «Фишер Шпиндель Технолоджи». С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Победы».

Диапазон ролей мастера перевоплощений Бруно Ганца необычайно широк. И в каждой роли он находил глубину, не опускаясь до плоской карикатуры, когда ему приходилось играть совсем уж отвратительных персонажей, и привнося что-то подлинно человеческое и знакомое в образы небожителей.

Поэтому великие режиссеры — а он снимался у Вима Вендерса, Тео Ангелопулоса, Петера Хандке, Фрэнсиса Форда Копполы, Ларса фон Триера, Вернера Херцога — не боялись ни подниматься с ним в небо, доверяя Ганцу роль ангела, ни опускаться в пучины ада, задействуя его талант для создания убедительного образа Адольфа Гитлера.

Универсальный, харизматичный, глубокий и тонкий артист играл на немецком, итальянском, французском и английском языках, воплощая культурное единство европейского континента. Он принадлежит к той традиции, которая связывает Швейцарию и другие страны континента, в том числе и Россию. Коротко рассказываем о фильмах фестивальной программы.

«Хлеб и тюльпаны», комедийная мелодрама

Когда экскурсионный автобус случайно оставляет на придорожной заправке Розальбу, добропорядочную жену и мать, она решает отправиться на попутной машине в город своей мечты — Венецию. Она оказывается в странном ресторане, встречает официанта Фернандо и остается там работать. В этой новой жизни можно учиться новому делу, сажать цветы, танцевать, играть на аккордеоне, влюбляться. Оказывается, искать себя можно не только в двадцать, но и в пятьдесят!

«Бункер», драма

Апрель 1945 года. Советские войска сжимают кольцо вокруг Берлина. Нацистская верхушка ищет спасение в секретном бункере, не желая покидать обезумевшего фюрера. Последнее убежище палачей пронизано агонией и страхом. И лишь те, кто выйдут живыми из этого бетонного ада, смогут поведать историю последних минут жизни диктатора и его режима. Бруно Ганц в роли Гитлера подарил истории кино одно из самых впечатляющих актерских выступлений в XXI веке.

«Небо над Берлином», драма

Шедевр Вима Вендерса, один из главных немецких фильмов в истории. Невидимые для людей, по Берлину бродят бессмертные ангелы Дамиэль и Кассиэль. Они заглядывают в окна человеческих квартир, читают мысли людей и наблюдают за их слабостями. Дамиэль влюбляется в циркачку Марион, что оборачивается для него необходимостью выбора между бессмертием и любовью.

«Хайди», семейный

Девочка Хайди живет со своим дедушкой в маленькой альпийской деревушке. Она и ее друг Петер пасут в горах коз и вполне довольны своей жизнью. Но однажды все меняется — Хайди призывает к себе ее богатая тетушка из Франкфурта.

«Бруно Ганц: То, что осталось позади», документальный

Памятник феноменальному дарованию Бруно Ганца. В течение трех лет режиссер Норберт Видмер снимал Бруно Ганца в разных ролях в кино и в театре, а также в роли самого себя. 1000 дней с великим актером, единственным спутником которого было сомнение, а надеждой — целительная сила поэзии.

«В белом городе», драма

Ода одному из прекраснейших городов Европы. Помощник капитана, которому надоела его работа, сходит на берег в Лиссабоне и остается в незнакомом городе, когда судно уходит в море. То ли во сне, то ли наяву он пишет письма жене, снимает город на кинокамеру, заводит роман с официанткой, все больше предаваясь иллюзии остановившегося времени в этом полуспящем месте. Премия «Сезар» за лучший фильм на французском языке.

«Тайная жизнь», драма

Последний фильм Бруно Ганца. История символа австрийского сопротивления Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи. Терренс Малик снял один из самых красивых и поэтичных фильмов последних лет.