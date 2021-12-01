Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в РФ прибыла в Новосибирск

В Новосибирск прибыла делегация посольства Швейцарии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в РФ госпожой Кристиной Марти Ланг.

Делегация прибыла с визитом в Новосибирскую область в связи с открытием Дней культуры Швейцарской Конфедерации, проходящих в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.

В ходе рабочей встречи в правительстве Новосибирской области первый заместитель губернатора Юрий Петухов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг перспективные направления сотрудничества.

По словам госпожи посла, Швейцарская Конфедерация готова предложить для реализации ряд совместных проектов. Так, в частности, речь идет о проведении в Новосибирской области Дней Швейцарии.

«Я очень рада, что приехала сюда, это мой первый день в Сибири. Культурные проекты — одна из причин нашего визита. Но также мы приехали, чтобы спланировать с вами некоторые мероприятия, касающиеся сотрудничества, на следующий год», — отметила Кристина Марти Ланг.

Во время беседы участники встречи обсудили вопросы взаимодействия в сфере поддержки бизнеса, организации совместных мероприятий. Стороны выразили уверенность в том, что отношения между Новосибирской областью и Швейцарской Конфедерацией выйдут на новый уровень как в сфере высоких технологий, культуры, так и охраны окружающей среды.

Отметим, по данным пресс-центра мэрии Новосибирска, сегодня также состоялась встреча главы города Анатолия Локтя с делегацией посольства Швейцарии. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономике, торговле, культуре и других сферах.

Кристина Марти Ланг приступила к работе в должности посла Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации с 1 января текущего года. Ранее она занимала должность посла Швейцарии в Приштине (столица Республики Косово).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области в Сирии. Глава региона и министр культуры Сирийской Арабской Республики Люббана Мушаввах обсудили перспективы культурного сотрудничества.