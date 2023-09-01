1 сентября 2023 на частоте 88,6 FM жители Новосибирской области смогут услышать классические музыкальные произведения — в регион пришло радио «Орфей». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил любителей классики и коллектив радиостанции со стартом вещания. Информацией об этом поделилась пресс-служба радиостанции.

«Сегодня, в первый день осени в Новосибирске и Новосибирской области начинает вещание радио «Орфей». Сердечно поздравляю с этим событием и коллектив радиостанции, и всех жителей нашего региона. Уверен, что радио классической музыки станет для жителей Сибири центром музыкальной и культурной жизни, поможет объединить все культурные события области в единое информационное поле. Но, главное, конечно, музыка! Настраивайтесь на частоту 88,6 FM, чтобы насладиться настоящими шедеврами русской и зарубежной классики в исполнении выдающихся музыкантов прошлого и настоящего!», — приводит пресс-служба слова главы региона.

10 сентября пройдет совместная акция радиостанции «Орфей» и Новосибирской филармонии: концерт, посвящённый 10-летнему юбилею Государственного концертного зала имени А.М. Каца, будет транслироваться на медиаплатформе video.orpheus.ru. В программе заявлены произведения Чайковского, Рахманинова и Шостаковича в исполнении народного артиста России Николая Луганского и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса.

Радио «Орфей» специализируется на академической классической музыке и ведет вещание на радиоволнах в 11 городах России. Эфир станции также доступен через интернет. Радиостанция представляет Россию в области классической музыки в ЮНЕСКО. Сотрудники «Орфея» — постоянные члены жюри конкурса «Международная трибуна композиторов» и российской профессиональной премии «Чистый звук». Радиостанция неоднократно становилась лауреатом премии «Радиомания», входит в состав «Российского государственного музыкального телерадиоцентра». Музыкальный радиоканал «Орфей» был создан 1 июня 1991 года. Его предшественником можно считать запущенную в августе 1960-го на ультракоротких волнах «Четвёртую программу», которая специализировалась на классической музыке.

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