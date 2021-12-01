Андрей Травников ответил на вопросы новосибирцев во время прямой линии в соцсетях

Строительство поликлиник и ФАПов, ремонт и содержание дорог в областном центре и районах области, возведение масштабных объектов – Ледового дворца спорта и четвертого моста через реку Обь в Новосибирске, защита леса от вырубки, состояние общественного транспорта – около двух сотен вопросов прислали жители региона на прямую линию с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Трансляция прошла 1 декабря.

Прямая линия с губернатором Новосибирской области прошла в среду в прямом эфире в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале «ОТС-ТВ».

Андрей Травников, в частности, во время трансляции сообщил, что вакцинация в Новосибирской области идёт высокими темпами, в регионе достаточно вакцин «Спутник V» и Спутник «Лайт». Он заявил, что в ближайшее время ужесточений ограничительных мер не планируется, поскольку важно сосредоточиться на жёстком соблюдении уже действующих санитарных мер.

Отвечая на вопрос о вырубке деревьев, глава региона сообщил, что эта тема будет взята на особый контроль — жительница региона пожаловалась губернатору на вывоз делового леса под видом санитарных рубок возле села Боровое. По словам женщины, вывозом леса занимается Бердский лесхоз. Андрей Травников дал поручение разобраться в ситуации.

«Я проверю эти факты, по поводу вывоза делового леса. Действительно, санитарные рубки необходимы, сегодня к ним допускаются наши подведомственные организации – лесхозы. Если есть сигналы, что со стороны лесхоза нарушаются правила санитарных рубок, то после прямого эфира я дам поручение проверить», – подчеркнул губернатор.

Андрей Травников также ответил на вопросы по строительству поликлиник в Новосибирске и развитию амбулаторного звена в районах области.

«В Новосибирской области развёрнута масштабная программа по увеличению мощностей наших поликлиник. Она реализуется по двум направлениям. Первое – федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она в основном ориентирована на сельские территории и городские округа за пределами Новосибирска. Так, один из долгожданных объектов для жителей Краснообска и Новосибирского района — детская и взрослая поликлиника с подстанцией скорой помощи в Краснообске. Всего предполагается строительство 16 поликлиник и амбулаторий в разных районах и населенных пунктах области. Это дополнительно к программе строительства ФАПов, которая реализуется у нас уже фактически пять лет. Второе направление – строительство поликлиник в Новосибирске. Здесь мы активно используем механизмы ГЧП», — рассказал губернатор.

Как напомнил Андрей Травников, в ноябре закончено строительство новой поликлиники на улице Кубовой в Заельцовском районе. Сейчас возводятся ещё семь поликлиник — на площадках поликлиник №27, №2 и №7 уже идут строительно-монтажные работы. По остальным медучреждениям подготовлена ПСД, получено положительное заключение экспертизы и оформляется разрешение на строительство, в ближайшие недели будет объявлен конкурс на отбор подрядных организаций. Вводить объекты планируется поэтапно в 2022 и 2023 годах.

Несколько новосибирцев во время прямой линии поблагодарили губернатора за проделанную работу. Так, жительница посёлка Элитный прислала комментарий с благодарностью за строительство фельдшерско-акушерского пункта в населённом пункте. Андрей Травников заверил, что строительство ФАПов в районах области будет продолжаться, при этом темпы их возведения снижать не планируется — в 2018 году регион взял на себя обязательство строить не менее 30 в год. Вопрос возведения фельдшерско-акушерских пунктов находится на особом контроле областных властей.

Во время прямой линии Андрей Травников ответил также на вопросы о ходе строительства нового Ледового дворца и перспективах его использования для проведения концертов, расселению ветхого и аварийного жилья, а также перспективах развития ГЛК «Юрманка».

Напомним, в июле губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, чувствует ли он себя защищённым после вакцинации.