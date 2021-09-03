Новосибирским властям предоставили отчет о реализации программы модернизации первичного звена в регионе

Строительство и капитальные ремонты учреждений здравоохранения, закупки нового оборудования и автомобилей для поликлиник в первый год реализации в регионе новой программы модернизации первичного звена. Ход работ по ключевым ее направлениям и мероприятиям нацпроекта «Здравоохранение» рассмотрели на совещании под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова в правительстве региона 2 сентября.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, доклады о текущем выполнении национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» представили руководители министерств здравоохранения и строительства Новосибирской области, службы технического контроля и развития материально-технической базы. Главные врачи также отчитались о заключении контрактов, проведении ремонтных работ, закупке и монтаже медоборудования в их учреждениях.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев доложил о том, как продвигается строительство по программе модернизации первичного звена врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в с. Верх-Тула

«Ввод объекта запланирован в текущем году, также ведется разработка проектно-сметной документации на 18 объектов первичного звена здравоохранения, строительство которых запланировано в 2022-2024 годах», — рассказал он.

Руководство областных минздрава и минстроя отчитались и о выполнении мероприятий, включенных в нацпроект «Здравоохранение», по таким направлениям, как борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение и первичная медико-санитарная помощь. В рамках последнего направления также предусматривается строительство объектов здравоохранения, ФАПов, проведение ремонтов медицинских учреждений, приобретение автомобильного санитарного транспорта, развитие санитарной авиации и прочее.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов поручил активизировать работу по реализации нацпроекта и программы модернизации первичного звена здравоохранения, подчеркнув важность для этого оперативного взаимодействия между главными врачами, руководством районов и областным минздравом. Он также дал поручение региональному минздраву разработать «дорожные карты» по каждому крупному объекту.

«В ежедневом режиме у вас должна быть четкая и полная картина по реализации капитальных ремонтов в медучреждениях», – отметил он.

Напомним, что в 2021 году только благодаря этой программе планируется капитально отремонтировать 18 амбулаторных подразделений, медицинские организации первичного звена получат свыше 600 единиц нового оборудования и 86 единиц санитарного транспорта, который будет возить врачей на вызовы к пациентам, а маломобильных пациентов – в поликлиники.